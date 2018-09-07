Dünyaca ünlü sultaniye üzümünde Türkiye'nin üretiminin tamamına yakınının yapıldığı Manisa ovalarında yaklaşık 800 bin dekarlık bağ alanında üzüm kurutma işlemi tüm hızıyla devam ediyor.

Geçen sezon 310 bin tonluk üretim yapılan kuru üzümde bu yıl olumsuz hava koşulları nedeniyle 260 bin ton rekolte bekleniyor. Kuru üzümde arzın azalması ve üreticinin üzümünü kontrollü olarak pazara indirmesi sonucu fiyatlar yükselişe geçti.

TARİŞ Üzüm Birliğinin, üründe standart olarak kabul edilen 9 numara kuru üzümün kilogramı için geçen yıl açıkladığı 4 liralık fiyatı bu yıl 9 liraya çıkarmasına ihracatçı da destek verdi.

İzmir Ticaret Borsası Üzüm Salonu'nda oluşan fiyatlara bakıldığında geçen sezonun başında tonu ortalama bin dolar olan kuru üzümün fiyatı, bu sezona ortalama bin 340 dolarla başladı.

BİRLİK BEREKET GETİRDİ

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Başkanı Birol Celep, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihracatçının TARİŞ'in belirlediği fiyat seviyesini desteklediğini, bu konuda sektörün tarafları arasında bir konsensüsün bulunduğunu kaydetti.

Her hasat sezonu başladığında üreticinin üzümlerini bir anda pazara indirmesi nedeniyle fiyatların düştüğünü, bu yıl ise sezon öncesinden üreticiye çağrıda bulunduklarını dile getiren Celep, pazara inen ürünün kısıtlı kalmasıyla piyasa dengelerin korunduğunu anlattı.

Celep, şöyle konuştu:

"Geçmişte üreticiler, kooperatif ve ihracatçılar farklı görüşleri savunurdu. Bu çok seslilik ortamında fiyatlar düşüşe geçer ve bundan alıcı yararlanırdı. Bugün bir konsensüs var. Artık tarımda ortak akılla güç birliği oluşturarak daha iyi sonuçlara ulaşabiliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığının da destekleme alımı politikasıyla maddi ve manevi destekleri yönlendirmeleri var. Türk üzümünün tonu, bin 330- bin 340 değil, en az bin 400- bin 500 dolar seviyesine gelmeli. Fiyat konusunda tüm sektörde bir konsensüs var. Türk üzümünü hak ettiği değerden pazarlayacağız. Harman zamanı bu seviye tutarsa hem üretici hem ihracatçı hem ülke için verimli bir sezon geçiririz."

UCUZ ÜZÜM ALDISI

TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ali Rıza Türker de çekirdeksiz kuru üzümün eşsiz kalitede bir ürün olmasına rağmen hak ettiği değerden pazarlanamadığını belirtti.

Bu yıl ürünün azalması ve maliyetlerin artması nedeniyle üreticinin gelecek yıla hazırlık konusunda kaygı yaşadığını anlatan Türker, "Açıkladığımız avans fiyat üreticinin kaygılarını dindirdi. Türk üzümü üzerinde uluslararası piyasada var olan ucuz algısını değiştireceğiz. Bu üzümün kalite olarak bir alternatifi yok. Bu üzümün alıcıları da bunun farkında. İran, Özbekistan gibi rakip ülkelerle aramızda fiyat farkının olması normal." dedi.

Öte yandan Ege İhracatçı Birliklerinin Türkiye geneli rakamlarına göre çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında 1 Eylül 2017'de açılan ve 31 Ağustos 2018'de kapanan sezonda, miktar bazında son 9 yılın rekoru kırılarak 279 bin 342 ton ihracat yapıldı, 453 milyon dolar gelir elde edildi.

Bu rakamla geçen yılın 310 bin tonluk rekoltesinin yaklaşık yüzde 90'ı, 110 ülkeye ihraç edildi. İhracatın yaklaşık dörtte birine karşılık gelen 118 milyon dolarlık bölüm İngiltere'ye gönderildi. Almanya ve Hollanda öne çıkan diğer pazarlar oldu.

Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında son olarak 2008-2009 sezonunda 282 bin ton ihracatla rekor kırılmıştı.





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