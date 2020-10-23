Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Kurulan-kapanan şirketler istatistikleri açıklandı

Kurulan şirket sayısı, eylülde bir önceki aya göre yüzde 13.38 artarak 10 bin 603'e ulaştı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 18.45 yükselişle 1470 olarak kayıtlara geçti

Kurulan-kapanan şirketler istatistikleri açıklandı
HABERTURK.COM

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB),eylül ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 13,38, kurulan kooperatif sayısı yüzde 11,81 oranında arttı, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,97 oranında azaldı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 18.45, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 39,25 kapanan kooperatif sayısı yüzde 75,00 oranında arttı

Buna göre, eylülde kurulan şirket sayısı ağustosa göre yüzde 13,38 artarak 9 bin 352'den 10 bin 603'e yükseldi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 18,45 arttı ve 1470 oldu. Ağustosta kapanan şirket sayısı, 1241 idi.

Eylül ayında, 2019 yılı Eylül ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 37.77, kurulan kooperatif sayısı yüzde 47.71, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 33.38 oranında arttı. Kapanan şirket sayısı ise 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 26.18, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 22.62, kapanan kooperatif sayısında yüzde 64,71 oranında arttı

Kurulan şirket sayısı ocak-eylül döneminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,84 artarak 73 bin 912, kapanan şirket sayısı da yüzde 13,7 artışla 9 bin 962 oldu.

KURULAN ŞİRKET VE KOOPERATİF SAYISI EYLÜLDE 10 BİN 764 OLDU

Buna göre, eylülde bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 13,38, kooperatif sayısı yüzde 11,81 artarken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,97 azaldı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 18,45, kooperatif sayısı yüzde 75 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 39,25 arttı.

Eylülde geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 37,77, kooperatif sayısı yüzde 47,71 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 33,38 yükseldi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 26,18, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 22,62, kooperatif sayısında da yüzde 64,71 artış oldu.

ŞİRKET KOOPERATİFLERİN YÜZDE 38.07'Sİ İSTANBUL'DA KURULDU

Söz konusu ayda kurulan toplam 10 bin 764 şirket ve kooperatifin yüzde 85,45'ini limitet şirket, yüzde 13,04'ünü anonim şirket, yüzde 1,5'ini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 38,07'si İstanbul'da, yüzde 10,09'u Ankara'da, yüzde 6,76'sı İzmir'de kuruldu. Ardahan'da ise eylülde şirket kurulmadı.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 831'i ticaret, 1710'u imalat ve 1326'sı inşaat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1065'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 831'i inşaat, 265'i imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Eylülde kapanan şirket ve kooperatiflerden 475'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 264'ünün inşaat, 214'ünün imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Bu dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 677'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 196'sının inşaat, 161'inin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Eylülde 161 kooperatif kurulurken bunların 64'ü konut yapı, 47'si işletme, 17'si tarımsal kalkınma kooperatifi olarak iş başı yaptı.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan 1197 yabancı ortak sermayeli şirketten 63'ü İran, 36'sı Suriye ortaklı olarak faaliyete başladı.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 122'sinin anonim, 1075'inin limitet şirket statüsünde faaliyet gösterdiği görüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TMSF'den iki şirket için satış kararı - Haberler
İŞ-YAŞAMTMSF'den iki şirket için satış kararı
BAE vatandaşları İsrail'e vizesiz girecek
İŞ-YAŞAMİsrail'den BAE'ye vize muafiyeti
Periyodik muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı
İŞ-YAŞAMPeriyodik muayene özelleştirme kapsamında
1.7 milyon kişilik istihdam için 6 milyar TL teşvik - haberler
İŞ-YAŞAMHedef 1.7 milyon istihdam
İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
İŞ-YAŞAMİstihdam teşviki kanun teklifi TBMM Komisyonunda
Son dakika... Türkiye Varlık Fonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
İŞ-YAŞAMTürkiye Varlık Fonu, Erdoğan başkanlığında toplandı
GAP'ten Türkiye kararı - haberler
İŞ-YAŞAMAvrupa'da tamam Türkiye'de devam!
Ülker Bisküvi 650 milyon dolarlık tahvil ihraç etti
İŞ-YAŞAMÜlker'den 650 milyon dolarlık tahvil ihracı
"Ankara bizim ortak istikbalimizdir"
İŞ-YAŞAM"Ankara bizim ortak istikbalimizdir"
Kantinlerde okul gıdası dönemi - Haberler
İŞ-YAŞAMKantinlerde "okul gıdası" dönemi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X