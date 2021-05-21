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Kurulan-kapanan şirketler istatistikleri açıklandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, nisan ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Kurulan şirket sayısı, nisanda bir önceki aya göre yüzde 21.3 azalarak 8 bin 565, kapanan şirket sayısı da yüzde 1.6 gerileyerek 957 oldu.

Kurulan-kapanan şirketler istatistikleri açıklandı
AA

Buna göre, nisanda kurulan şirket sayısı mart ayına göre yüzde 21,3 azalarak 10 bin 879'dan 8 bin 565'e gerildi. Kapanan şirket sayısı da yüzde 1,6 azalarak 973'ten 957'ye düştü.

Nisanda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 204,5, kapanan şirket sayısı yüzde 130,1 arttı.

KURULAN ŞİRKET VE KOOPERATİF SAYISI NİSANDA 8 BİN 707 OLDU

Türkiye'de nisan ayında 8 bin 707 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, nisan ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, nisanda bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 21,3, kooperatif sayısı yüzde 8,4, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 26,4 azalış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 1,6 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 40,2 azalırken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 42,9 arttı.

Nisanda geçen yılın aynı ayına göre, kurulan şirket sayısı yüzde 204,5, kooperatif sayısı yüzde 118,5 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 155,4 yükseldi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 130,1, kapanan kooperatif sayısı yüzde 445,5 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 27,4 azaldı.

TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULDU

Söz konusu ayda kurulan toplam 8 bin 707 şirket ve kooperatifin yüzde 84,6'sını limitet şirketler, yüzde 13,8'ini anonim şirketler, yüzde 1,6'sını kooperatifler oluşturdu.

Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39'u İstanbul, yüzde 10,3'ü Ankara, yüzde 5,8'i İzmir'de kuruldu. Nisanda tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 878'i ticaret, 1474'ü imalat ve 1011'i inşaat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 831'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 558'i inşaat, 262'si imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Nisanda kapanan şirket ve kooperatiflerin 311'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 135'inin inşaat, 123'ünün imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerden 515'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 197'sinin inşaat, 141'inin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Nisanda 142 kooperatif kurulurken, bunların 68'i konut yapı kooperatifi, 35'i işletme kooperatifi, 20'si tarımsal kalkınma kooperatifi olarak iş başı yaptı.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan 977 yabancı ortak sermayeli şirketin 71'i İran, 46'sı Suriye ortaklı oldu.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 108'i anonim, 869'u limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 608'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 244'ü gayrimenkul acenteleri, 234'ü işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe yer aldı.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 87,3'ünü yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

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