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Kuruluş Osman son bölüm! Kuruluş Osman 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 1. son bölümü seyircisi ile buluştu. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'ın son bölümünde, Dündar Bey ile Osman Bey karşı karşıya geliyor. Bamsı Beyrek ise her zaman Osman'ın yanında olsa da Osman Bey'i yeni tehlikeler bekliyor. Peki, Kuruluş Osman 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman

Kuruluş Osman son bölümü seyircisi ile buluştu. Büyük bir merakla beklenen Kuruluş Osman 1. bölümü ATV ekranlarında yayınlandı. Kuruluş Osman son bölümünde, Dündar bey başta olmak üzere Osman Bey ve Kayı'lar Yorgopolos'u ziyaret eder. Burada Osman bir şeylerin ters gittiğini görünce harekete geçer. Suikast girişimini engeller.

KURULUŞ OSMAN 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 2. bölüm fragmanı yayınlandı.

 

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.

 

 

 

 

 

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