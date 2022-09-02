Yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı 2019 tarihinde Atv ekranlarında yayınlanmaya başlanan ve yayınlandığı günden bu yana sevilerek izlenen Kuruluş Osman dizisinin ne zaman başlyacağı hayranları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki Kuruluş Osman 4. sezon ne zaman başlıyor? İşte haberimizin ayrıntıları...