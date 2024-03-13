Kurum'dan Kasımpaşaspor'a ziyaret

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum, Kasımpaşaspor Kulübü'nü ziyaret etti. Kasımpaşaspor Kulübü Başkanı Mehmet Fatih Saraç ile görüşen Kurum ziyaret sonrası açıklama yaptı.

Konuşmasında, "Kasımpaşaspor'un kuruluşu milli mücadeleye dayanıyor" diyen Kurum, şunları kaydetti: "Kasımpaşaspor, kendi içinde alt yapılarında, akademilerinde futbolcular yetiştirerek hem kulübümüze hem de ülkemize katma değer sağlayan ve bu anlamda da tesisleriyle de tüm Türkiye'mizin örnek aldığı bir kulübümüz. Ben bu anlamda gerçekten kıymetli başkanımızı tebrik ediyorum. Yapmış olduğu çalışmaların tüm kulüplere de örnek olmasını yine buradan temenni ediyorum. Çünkü biz istiyoruz ki kulüplerimiz alt yapılarıyla, mahalledeki spor sahalarımızla birlikte futbolcular yetişsin. Kasımpaşaspor Kulübü de İstanbul'daki diğer kulüplerimizle birlikte bu alt yapılar koordineli bir şekilde çalışsın. Buradaki çocuklarımız önce kulüplerinde ardından milli takımımızda ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırsın istiyoruz. Bu anlamda da bu tesisi seçmenin önemini kıymetini inşallah 1 Nisan sabahı tüm İstanbul'da 39 ilçemizde artırmaya yönelik çalışmalar yapacağız. Mahalle bahçelerinde çocuklarımız spor yapacaklar, futbol oynayacaklar. Farklı branşlarda İstanbul her alanda İstanbul olimpiyatlara Avrupa şampiyonalarına hazırlanan bir şehir olacak.

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1921'den bu yana kulübümüz hem Türk sporuna hem de bu manada İstanbul'a katkı sağlamış bir kulübümüz. Buradaki başarılar ki şöyle bir yanı var Kasımpaşaspor Kulübü'müzün. Kuruluşu milli mücadeleye dayanan ve başarıları da köklü tarihinden gelen bir kulübümüz. 1948 yılında gerçekleştirilen Dünya Olimpiyatları'nda olimpiyat şampiyonu olan güreşçilerimiz var. 3 güreşçimiz. Gazanfer Bilge, Mehmet Oktav ve Ahmet Kireççi'nin başarılarından dolayı Kasımpaşaspor Kulübü'müzün armasında ay yıldızımız var. Türkiye'de iki tane böyle kulübümüz var.