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        Haberler Sağlık kuş gribine karşı aşı geliştirmeyi hızlandıracak çalışma başlattı - Haberler | Sağlık Haberleri

        DSÖ'nün de yer aldığı oluşum, kuş gribine karşı aşı geliştirmeyi hızlandıracak çalışma başlattı

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, insanlarda görülen kuş gribine (H5N1) karşı mesajcı ribonükleik asit (mRNA) bileşeni içeren aşı geliştirmeyi ilerletmek için yeni bir girişim başlattıklarını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 13:46 Güncelleme: 29.07.2024 - 13:46
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        Kuş gribi aşısı geliştirmeyi hızlandıracak çalışma başlatıldı
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        Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Düşük ve orta gelirli ülkelerdeki üreticiler için mRNA bileşeni içeren H5N1 aşı adaylarının geliştirilmesini ve erişilebilirliğini hızlandırmayı amaçlayan yeni bir proje bugün başlatıldı" ifadesini kullandı.

        DSÖ Genel Direktörü, Arjantinli üretici Sinergium Biotech'in, DSÖ ve İlaç Patent Havuzu'nun (MPP) oluşturduğu mRNA Teknoloji Transfer Programı'ndan yararlanarak öncülük edeceği girişimin, bu programın sağlayacağı faydaların müspet bir örneğini oluşturduğunu belirtti.

        Girişimin düşük ve orta gelirli ülkelerde daha fazla araştırma, geliştirme ve üretimi teşvik etmeyi amaçladığını kaydeden Ghebreyesus, dünyanın, bu sayede bir sonraki olası pandemiye karşı daha etkili ve adil bir yanıt vermeye hazırlanmış olacağını dile getirdi.

        DSÖ ve MPP ortaklığıyla geliştirilen mRNA Teknoloji Transfer Programı, düşük ve orta gelirli ülkelerde mRNA tabanlı aşıların geliştirilmesi ve üretimi için kapasite oluşturmak amacıyla Temmuz 2021'de başlatılmıştı.

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