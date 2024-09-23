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        Kütahya'nın Sofça köyünde "Pir Ahmet Efendi Kültür Festivali"

        Pir Ahmet Efendi 27. Ulusal, 7. Uluslararası Kültür Festivali, "Pir Ahmet Efendi Kültür Festivali" Kütahya'nın merkeze bağlı Sofça köyünde, Vali Musa Işın'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği ve Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı da festivalde Kadın Acil Destek (KADES) ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamaları hakkında bilgilendirme yapıp, dergi ve broşür dağıttı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 15:40 Güncelleme: 23.09.2024 - 15:40
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        Kütahya'da Pir Ahmet Efendi Kültür Festivali
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        Kütahya'nın merkeze bağlı Sofça köyünde, Pir Ahmet Efendi 27. Ulusal, 7. Uluslararası Kültür Festivali, "Pir Ahmet Efendi Kültür Festivali" gerçekleştirildi.

        İHA'nın haberine göre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan festivalde Vali Musa Işın, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Sofça Köyü Muhtarı İbrahim Dağdelen, Kalburcu Şeyhi Pir Ahmet Dede Kültür Derneği Başkanı Ahmet Özcan ve Alevi Dedesi Oktay Garkın birer konuşma yaparak birlik ve beraberlik mesajları verdi.

        "TOPLUMSAL ÇÜRÜMÜLER MEYDANA GELİR"

        Kalburcu Şeyhi Pir Ahmet Efendi'yi rahmet ve minnetle yad eden Vali Musa Işın, "Anadolu, bize yurt eden bu erenlerin eseridir. Bütün ulularımız, beylerimiz, pirlerimiz, şeyhlerimiz bizim için ayrı bir değer. Onları rahmetle anıyoruz. Bu manevi tasarruflar, her ilimizde, her ilçemizde, bazen köylerimizde bile varlığını sürdürmekte. İşte buraları bize vatan yapanlar, bugün yeraltında yatanlardır. Hiç kimse, hiçbir millet manevi değerlerini taşımadan varlığını sürdüremez. Aksi takdirde toplumsal çürümeler meydana gelir" dedi.

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        "BİLGİ SAHİBİ OLARAK İNANMALIYIZ"

        Vali Işın, ayrıca bilgiye dayalı inancın önemine dikkat çekerek, "Bir büyük eksikliğimiz var, biz okumadan inanıyoruz. Bilgi sahibi olarak inanmalıyız. Kör bir taassuptan kurtulmanın yolu ilimle ve irfanla zihnimizi açmaktır. İnanç, akla ve mantığa uygun olmalıdır. İslam, kesinlikle bilimin ve aklın dışında değildir" şeklinde konuştu.

        "BİZ AYNI KÖKENE VE İNANCA MENSUBUZ"

        Toplumsal birlikteliğin korunması gerektiğini belirten Vali Musa Işın, “Gerek Alevi Bektaşi kardeşlerimiz, gerekse Sünni kardeşlerimiz, aslında biz aynı kökene ve inanca mensubuz. Hepimiz Allah'a inanıyoruz ve aynı peygambere iman etmişiz. Bu yüzden inancımızı birlikte yaşamak zorundayız. Birbirimizi tanımak ve birlikte yaşamak, bizim için çok önemli” dedi.

        "MEMLEKETİMİZ BERABERLİK İÇİNDE DAİM OLSUN"

        Pir Ahmet Efendi'nin hayatının İslam'la, ilimle, irfanla, talebe yetiştirmekle geçtiğini belirten Vali Işın, “Allah ülkemizi, milletimizi erenlerin yolundan ayırmasın. Onların edeplerini erkânlarını çocuklarımıza aktararak yaşatmaya devam edelim inşallah. Biz hepsine minnettarız. Pir Ahmet Efendi'nin ruhu şad olsun, makamı ali olsun. Takipçileri çok olsun, Memleketimiz dirlikle, birlikle beraberlik içerisinde daim olsun” diye konuştu.

        Sofça Köyü Muhtarı İbrahim Dağdelen ile Kalburcu Şeyhi Pir Ahmet Dede Kültür Derneği Başkanı Ahmet Özcan tarafından Vali Musa Işın'a teşekkür plaketi takdim edildi. Semah ve türkülerle devam eden festival Pir Ahmet Efendi Türbesi'nin ziyaret edilmesi ve yemek ikramı ile sona erdi.

        FARKINDALIK EĞİTİMİ İLE KADES VE HAYDİ TANITIMI

        Siyasi parti ve STK temsilcileri ile birlikte çok sayıda vatandaşın katıldığı festivalde Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği ve Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından vatandaşlara "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile "Çevre, Doğa ve Hayvanların Koruması"na yönelik farkındalık eğitimi ile Kadın Acil Destek (KADES) ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamaları hakkında bilgilendirme yapıldı, dergi ve broşür dağıtıldı.

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        #yerel haberler
        #Kütahya
        #pir ahmet efende kültür festivali
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