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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kütahya'da takla atan otomobil alev aldı: 1 kişi yanarak öldü, 2 kişi yaralandı

        Kütahya'da takla atan otomobil alev aldı: 1 kişi yanarak öldü, 2 kişi yaralandı

        Kütahya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak devrildi. Bu sırada alev alan otomobilden sürücü ve bir yolcu kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken araçta sıkışan diğer yolcu yanarak yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 06:47 Güncelleme: 04.01.2024 - 06:48
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        Takla atıp alev alan otomobilde yanarak öldü!
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        Kütahya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak alev aldı. Sürücü Orhan Kaçar ile Özlem Biçer kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken, bulunduğu yerde sıkışan diğer arkadaşları Samet Yavuz (39) ise yanarak hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre; kaza, Kütahya-Tavşanlı Karayolu 25'inci kilometresinde meydana geldi. Orhan Kaçar'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı. Yol kenarına savrulan otomobil ardından alev aldı.

        YANARAK ÖLDÜ

        Kaza sonrası yaralanan sürücü Kaçar ile yolcu olarak bulunan Özlem Biçer yaralanırken, kendi imkanlarıyla alev alan otomobilden çıkmayı başardı. Diğer yolcu Samet Yavuz ise sıkıştığı yerden kurtulamayarak yanan araçta feci şekilde hayatını kaybetti.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürürken, yaralanan sürücüsü Kaçar ve arkadaşı Biçer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        SÜRÜCÜ 1,58 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

        Yapılan incelemede sürücü Orhan Kaçar'ın 1,58 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yanarak hayatını kaybeden Samet Yavuz'un cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak morga götürüldü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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