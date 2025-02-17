Kütahya'da yangın çıkan 7. kattan düşen kadın ağır yaralandı
Kütahya'da bir binanın yangın çıkan 7. katından zemin kattaki kafeteryanın açılır tavanına düşen kadın, ağır yaralandı
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki 7 katlı iş merkezinin en üst katında bulunan ofisten dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bu esnada, ofiste bulunan Merve Akıllı (27) yangın çıkan büronun olduğu kattan zemin kattaki kafeteryanın açılır tavanına düştü.
Ağır yaralanan Akıllı, 112 Acil Sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
İş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Kafeteryanın müdürü Aziz Özdemir, AA muhabirine, müşterilerin bulunduğu esnada olayın yaşandığını, kadının düşmesiyle kafeteryanın açılır tavanının bir kısmının çöktüğünü ifade etti.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.