Simav'da 5.4 büyüklüğünde deprem (6)

VALİIŞIN: OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

Kütahya Valisi Musa Işın, Simav ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğünden depremin ardından herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediğini açıkladı. Vali Işın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Bugün Simav ilçemizde 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, çevre illerden de hissedilmiş olup, çok şükür şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarımızın ekipleri, sahada gerekli tarama ve incelemelere başlamış durumdadır. Vatandaşlarımızın güvenliği için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bu vesileyle depremden etkilenen kıymetli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin” dedi.