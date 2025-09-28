Simav'da 5.4 büyüklüğünde deprem (3)

Kütahya’nın Simav ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğünden depremde Hisarcık ilçesinde belediye hizmet binasının çatı ve duvarlarında çatlaklar oluştu, sıvaları döküldü. Binadan bazı küçük parçalar düşerken, ilçede kısa süreli panik yaşandı.

