        Simav'da 5.4 büyüklüğünde deprem (3)

        Simav'da 5.4 büyüklüğünde deprem (3)

        HİSARCIK'TABELEDİYE HİZMET BİNASI HASAR GÖRDÜKütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 13:40 Güncelleme: 28.09.2025 - 13:45
        Simav'da 5.4 büyüklüğünde deprem (3)
        HİSARCIK’TABELEDİYE HİZMET BİNASI HASAR GÖRDÜ

        Kütahya’nın Simav ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğünden depremde Hisarcık ilçesinde belediye hizmet binasının çatı ve duvarlarında çatlaklar oluştu, sıvaları döküldü. Binadan bazı küçük parçalar düşerken, ilçede kısa süreli panik yaşandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

