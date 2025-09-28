Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Simav'da 5.4 büyüklüğünde deprem (7)

        DEPREMDE8 METRUK EV HASAR GÖRDÜKütahya'nın Simav ilçesi Yemişli köyünde meydana gelen 5.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 19:02 Güncelleme: 28.09.2025 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Simav'da 5.4 büyüklüğünde deprem (7)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DEPREMDE8 METRUK EV HASAR GÖRDÜ

        Kütahya’nın Simav ilçesi Yemişli köyünde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor. Kütahya Valisi Musa Işın, 8 metruk evde hasar meydana geldiğini, 64 vatandaşın ise inceleme için talepte bulunduğunu açıkladı.

        Simav ilçesinde 5,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Kütahya Valisi Musa Işın, Demirören Haber Ajansı’na

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Kütahya'da "İzciler Peygamber Efendimizin İzinde" kampı yapıldı
        Kütahya'da "İzciler Peygamber Efendimizin İzinde" kampı yapıldı
        Kütahya Galatasaraylılar Derneği üyeleri etkinlikte buluştu
        Kütahya Galatasaraylılar Derneği üyeleri etkinlikte buluştu
        Simav'da 5.4 büyüklüğünde deprem (6)
        Simav'da 5.4 büyüklüğünde deprem (6)
        Simav'da 5.4 büyüklüğünde deprem (3)
        Simav'da 5.4 büyüklüğünde deprem (3)
        GÜNCELLEME - Kütahya'da 5,4 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Kütahya'da 5,4 büyüklüğünde deprem
        Simav'da 5.4 büyüklüğünde deprem
        Simav'da 5.4 büyüklüğünde deprem