Simav'da 5.4 büyüklüğünde deprem (7)
DEPREMDE8 METRUK EV HASAR GÖRDÜKütahya'nın Simav ilçesi Yemişli köyünde meydana gelen 5.
Kütahya’nın Simav ilçesi Yemişli köyünde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor. Kütahya Valisi Musa Işın, 8 metruk evde hasar meydana geldiğini, 64 vatandaşın ise inceleme için talepte bulunduğunu açıkladı.
Simav ilçesinde 5,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Kütahya Valisi Musa Işın, Demirören Haber Ajansı’na
