Simav'da 5.4 büyüklüğünde deprem (7)

Kütahya’nın Simav ilçesi Yemişli köyünde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor. Kütahya Valisi Musa Işın, 8 metruk evde hasar meydana geldiğini, 64 vatandaşın ise inceleme için talepte bulunduğunu açıkladı.

