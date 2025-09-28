Kütahya Galatasaraylılar Derneği üyeleri etkinlikte buluştu

Kütahya’da bir süre önce kurulan Kütahya Galatasaraylılar Derneği üyeleri ve aileleri düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Dernek tarafından kentteki bir restoranda düzenlenen kahvaltı programında derneğin tanıtımı yapıldı.

Kütahya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Uğur Kırdar, burada yaptığı konuşmada, derneklerinin Kütahya’daki Galatasaraylıların evi olacağını söyledi.

Derneğin, Kütahya'nın bir parçası olduğunu dile getiren Kırdar, şunları kaydetti:

"Derneğimiz yalnızca futbol sevgisi etrafında toplanmış bir topluluk değil, büyük Galatasaray ailesinin Kütahya'daki yansımasıdır. Bu aile köklerini 1905'te Galatasaray Lisesi'nin sıralarında omuz omuza vererek oluşturan Ali Sami Yen ve arkadaşlarının ürünüdür. Bu dernek artık Kütahya’daki yuvasıdır."

Kırdar, dayanışma içerisinde sosyal sorumluluk projeleri üreterek gençlere spor ve eğitim konularında destek vermeyi amaçladıklarını belirterek, "Sevinç ve hüzünlerimizi paylaşarak düzenli organizasyonlarla birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek istiyoruz." dedi.