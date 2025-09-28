Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya Galatasaraylılar Derneği üyeleri etkinlikte buluştu

        Kütahya'da bir süre önce kurulan Kütahya Galatasaraylılar Derneği üyeleri ve aileleri düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 14:17 Güncelleme: 28.09.2025 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya Galatasaraylılar Derneği üyeleri etkinlikte buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kütahya’da bir süre önce kurulan Kütahya Galatasaraylılar Derneği üyeleri ve aileleri düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

        Dernek tarafından kentteki bir restoranda düzenlenen kahvaltı programında derneğin tanıtımı yapıldı.

        Kütahya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Uğur Kırdar, burada yaptığı konuşmada, derneklerinin Kütahya’daki Galatasaraylıların evi olacağını söyledi.

        Derneğin, Kütahya'nın bir parçası olduğunu dile getiren Kırdar, şunları kaydetti:

        "Derneğimiz yalnızca futbol sevgisi etrafında toplanmış bir topluluk değil, büyük Galatasaray ailesinin Kütahya'daki yansımasıdır. Bu aile köklerini 1905'te Galatasaray Lisesi'nin sıralarında omuz omuza vererek oluşturan Ali Sami Yen ve arkadaşlarının ürünüdür. Bu dernek artık Kütahya’daki yuvasıdır."

        Kırdar, dayanışma içerisinde sosyal sorumluluk projeleri üreterek gençlere spor ve eğitim konularında destek vermeyi amaçladıklarını belirterek, "Sevinç ve hüzünlerimizi paylaşarak düzenli organizasyonlarla birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek istiyoruz." dedi.

        Ekim ayında etkinlikler düzenleyeceklerini de kaydeden Kırdar, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Sağanak yağışa dikkat! Akşam saatlerinde bekleniyor!
        Sağanak yağışa dikkat! Akşam saatlerinde bekleniyor!
        Kolombiya liderinin ABD vizesi iptal edilecek
        Kolombiya liderinin ABD vizesi iptal edilecek
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi

        Benzer Haberler

        Simav'da 5.4 büyüklüğünde deprem (6)
        Simav'da 5.4 büyüklüğünde deprem (6)
        Simav'da 5.4 büyüklüğünde deprem (3)
        Simav'da 5.4 büyüklüğünde deprem (3)
        GÜNCELLEME - Kütahya'da 5,4 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Kütahya'da 5,4 büyüklüğünde deprem
        Simav'da 5.4 büyüklüğünde deprem
        Simav'da 5.4 büyüklüğünde deprem
        Kütahya'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Kütahya'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Evde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
        Evde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü