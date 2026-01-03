Habertürk
Habertürk
        Kütahya'da seyir halindeyken yanan tır söndürüldü

        Kütahya'da seyir halindeyken yanan tır söndürüldü

        Kütahya'da seyir halindeyken yanan silis kumu yüklü tır, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 20:01 Güncelleme: 03.01.2026 - 20:07
        Kütahya'da seyir halindeyken yanan tır söndürüldü
        Kütahya'da seyir halindeyken yanan silis kumu yüklü tır, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kütahya-Eskişehir kara yolunun 25. kilometresinde seyir halindeki plakası öğrenilemeyen tırda yangın çıktığını gören diğer sürücüler, korna ve selektör yardımıyla tır sürücüsü Volkan Dolan'ı uyardı.

        Bunun üzerine tırı emniyet şeridinde durduran sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

        Güzergahtaki ulaşım ise bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

        Tır sürücüsü Dolan, gazetecilere, Bursa'dan Kütahya'ya silis kumu taşıdığını, sürücülerin uyarması üzerine aracının yandığını fark ettiğini söyledi.

