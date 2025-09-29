Kütahya'da tarlaya devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
Aslanapa ilçesinde, tarlaya devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Özgür Ersöz (29) idaresindeki 43 ACE 472 plakalı kamyonet, Haydarlar köyü yakınlarında tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Ersöz'ün cenazesi, incelemelerin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
