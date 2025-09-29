Habertürk
        Kütahya'da evinde düşüp yaralanan yaşlı adamı ekipler kurtardı

        Kütahya'da yalnız yaşadığı evde düşüp yaralanan kişi, itfaiye ekiplerinin eve pencereden girmesiyle kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 13:23 Güncelleme: 29.09.2025 - 13:37
        Kütahya'da evinde düşüp yaralanan yaşlı adamı ekipler kurtardı
        Kütahya'da yalnız yaşadığı evde düşüp yaralanan kişi, itfaiye ekiplerinin eve pencereden girmesiyle kurtarıldı.

        Gaybiefendi Mahallesi Göktürk Caddesi'nde bir apartmanın 2. katındaki dairede yalnız yaşayan 80 yaşındaki Ahmet Üye'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine adrese gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, kapıyı çalarak yaşlı adama seslendi.

        Üye'nin kapıyı açmak için gelemediğini söylemesi üzerine, itfaiye ekibi 2. kattaki dairenin penceresinden girerek yaşlı adama ulaştı.

        Evin içinde düştüğü ve yerinden kalkamadığı belirlenen Üye, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından evde yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

