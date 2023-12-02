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        Kütahya'da polis operasyonunda aranan 19 kişi yakalandı

        Kütahya'da aranan ve bazılarının kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 kişiden 12'si cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 15:21 Güncelleme: 02.12.2023 - 15:26
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        Kütahya'da polis operasyonunda aranan 19 kişi yakalandı
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        Kütahya'da aranan ve bazılarının kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 kişiden 12'si cezaevine konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, "uyuşturucu ticareti, cinsel istismar, hırsızlık, yaralama, tehdit ve konut dokunulmazlığını ihlal etme" gibi suçlardan aranan, haklarında 1 yıl ila 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 19 kişi yakalandı.

        Emniyette işlemleri tamamlanan bu kişilerden 7'si serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen, aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 12 kişi ise nöbetçi hakimlikçe verilen tutuklama kararları ve diğer işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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