Muhtar, husumetli olduğu muhtarı ve yanındaki esnafı tabancayla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı (2)

MUHTAR,HASTANEDEÖLDÜ

Kütahya'nın Emet ilçesinde Kapaklıca Mahallesi Muhtarı Mehmet Duymaz´ın (35), aralarında çıkan tartışmada tabancayla vurup ağır yaraladığı evli ve 3 çocuk babası Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara (38), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan İsmail Algül ise hayati tehlikesi nedeniyle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Şüpheli Mehmet Duymaz´ın, borç- alacak meselesi nedeniyle Harun Kara ile tartıştığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.