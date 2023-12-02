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        Muhtar, husumetli olduğu muhtarı ve yanındaki esnafı tabancayla ağır yaraladı

        KÜTAHYA'nınEmet ilçesinde Kapaklıca Mahallesi Muhtarı Mehmet Duymaz (35), aralarında husumet olan Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara (38) ve yanındaki esnaf İsmail Algül´ü (41) tabancayla vurdu. Muhtar ile yanındaki kişi ağır yaralanırken, olaydan sonra kaçan Duymaz, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 00:38 Güncelleme: 02.12.2023 - 00:40
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        Muhtar, husumetli olduğu muhtarı ve yanındaki esnafı tabancayla ağır yaraladı
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        KÜTAHYA'nınEmet ilçesinde Kapaklıca Mahallesi Muhtarı Mehmet Duymaz (35), aralarında husumet olan Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara (38) ve yanındaki esnaf İsmail Algül´ü (41) tabancayla vurdu. Muhtar ile yanındaki kişi ağır yaralanırken, olaydan sonra kaçan Duymaz, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Olay, saat 22.15 sıralarında Kapaklıca Mahallesi´nde meydana geldi. Kapaklıca Mahallesi Muhtarı Mehmet Duymaz, kahvehanede, aralarında husumet olan Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duymaz, tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Harun Kara ile yanındaki İsmail Algül kanlar içerisinde yığılırken, Duymaz ise olay yerinden kaçtı. Kara ve Algül, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Tedavisi süren yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan Mehmet Duymaz ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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