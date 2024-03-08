Kütahya'da Gazzeli kadınlar için yürüyüş yapıldı

Kütahya'da bir araya gelen kadınlar, İsrail’in saldırıları sonucunda hayatlarını kaybeden Gazzeli hemcinsleri için yürüdü.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen yürüyüş için belediye hizmet binası önünde toplanan grup, ellerinde Gazze’de saldırılar sonucu hayatlarını kaybeden kadınların fotoğraflarının bulunduğu dövizlerle Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

Katılımcılar, "Kadınlar ölürken sessiz olunmaz", "Soykırıma hayır, Filistin'e destek", "Boykota devam" diye slogan attı.

Grup adına meydanda basın açıklaması yapan Derneğin Kadın Kolları Başkanı Hatice Karakaya, vicdan sahibi sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri ve anneler olarak İsrail’in Gazze'de 154 gündür sürdürdüğü katliama "dur" demek için toplandıklarını söyledi.

İsrail’in 5 aydır saldırılarına devam ettiğini hatırlatan Karakaya, "Bu süreçte Gazze Şeridi’nde katliamların hedefi binlerce kadın ve çocuk oldu. Zalim işgalci İsrail, daha güvenli olduğunu düşündükleri için sığındıkları hastanelerin bahçesinde oynayan, yemek yiyen ve savaş ortamında yaşama tutunmaya çalışan masum çocuk ve kadınları vahşice katlettiği gibi hastaneleri de hastalarla bombaladı." dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.