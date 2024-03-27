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        Kütahya'da eşi tarafından bıçaklanan hamile kadın hayatını kaybetti

        Kütahya'da, eşi tarafından bıçaklanan 3 aylık hamile kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 20:47 Güncelleme: 27.03.2024 - 20:47
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        Kütahya'da eşi tarafından bıçaklanan hamile kadın hayatını kaybetti
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        Kütahya'da, eşi tarafından bıçaklanan 3 aylık hamile kadın yaşamını yitirdi.

        Ziraat Mahallesi Nazar Sokak'ta ziyaret için gittikleri akrabalarının evinde Esra (26) ve Enes Uşak (29) çifti arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Esra Uşak, eşi tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Eşiyle birlikte çok sayıda suç kaydı bulunması nedeniyle iki çocuğu yetiştirme yurdunda olan kadının, 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

        Olayın şüphelisi Enes Uşak, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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