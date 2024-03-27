Kütahya'da eşi tarafından bıçaklanan hamile kadın hayatını kaybetti

Eşiyle birlikte çok sayıda suç kaydı bulunması nedeniyle iki çocuğu yetiştirme yurdunda olan kadının, 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ziraat Mahallesi Nazar Sokak'ta ziyaret için gittikleri akrabalarının evinde Esra (26) ve Enes Uşak (29) çifti arasında tartışma çıktı.

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