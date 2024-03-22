Domaniç-İnegöl kara yolunda kar ve sis etkili oldu

Trafik ekipleri ise sürücülere, kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları uyarısında bulundu.

Karayolları ekipleri, yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan kara yolunda etkili olan kar ve sis sürücülere zor anlar yaşattı.

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