Bakan Işıkhan: Emeklilerimiz başımızın tacı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerimizin yaşamış olduğu ve ihtiyaç duyduğu konularda, onların sosyal, psikolojik, ekonomik, kültürel anlamda refahlarının artırılması noktasında çalışmalarınıza hızlı bir şekilde başladık. Emeklilerimiz bizim başımızın tacı" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya’ya geldi. Kütahya Valisi Musa Işın’ı makamında ziyaret eden Bakan Işıkhan, kentteki çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. AK Parti'nin Zafer Meydanı’ndaki seçim standına giden Bakan Işıkhan, parti üyelerine seslenerek, "2024 yılını 'Emekliler Yılı' ilan ettik. Emeklilerimizin yaşamış olduğu ve ihtiyaç duyduğu konularda, onların sosyal, psikolojik, ekonomik, kültürel anlamda refahlarının artırılması noktasında çalışmalarınıza hızlı bir şekilde başladık. Emeklilerimiz bizim başımızın tacı. Her zaman Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler, refah düzeyimiz arttıkça, arta kalan bu geliri de çalışanlarımıza ve emeklerimize aktaracağız. Bu çerçevede biliyorsunuz saygıdeğer hanımefendi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde de kadın istihdamının artırılması noktasında 'İş- Pozitif' adı altında bir proje başlatıldı. Kütahya’da da siz kıymetli iş insanlarımızdan, milletvekillerimizden, kıymetli başkanımdan da ben şu ricada bulunuyorum. Mutlaka ve mutlaka kadınları istihdama yönlendirin. Tek yönlü bir ekonomik kalkınma ve istihdam olmaz. Bakın bir aylık zaman içerisinde elhamdülillah rakam 50 binin üzerine çıktı. 50 binden fazla kadın istihdama girmiş durumda. Bu noktada siz kıymetli hanımefendilerim ve kıymetli başkanlarımın, milletvekillerimin desteğini özellikle rica ediyorum. Çünkü kalkınma dediğimizde hep birlikte bir kalkınmadan söz edebiliriz. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, dezavantajlı gruplarımızla birlikte inşallah Türkiye Yüzyılı hedeflerine hep birlikte ulaşmamız bizim için çok önemli bir hedeftir" dedi.