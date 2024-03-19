Kütahya'da aydınlatma direğine çarpan otobüsteki 2 yolcu yaralandı
Kütahya'da özel halk otobüsünün aydınlatma direğine çarpması sonucu, 2 yolcu yaralandı.
Kütahya'da özel halk otobüsünün aydınlatma direğine çarpması sonucu, 2 yolcu yaralandı.
B.Y. yönetimindeki 43 HO 1160 plakalı özel halk otobüsü, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Yaşam Parkı önünde, sürücüsünün aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 yolcu, sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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