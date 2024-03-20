Kütahya'da çıkan ev yangını söndürüldü

Kütahya’da bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Maltepe Mahallesi Yıldız Sokağı’ndaki 3 katlı bir apartmanın ikinci katında A.T’ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada evde bulunan ailenin 13 yaşındaki oğlu, üst kat komşusuna giderek evlerinde yangın çıktığını bildirdi.

Komşunun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangını ihbar etmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen ve evde hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.