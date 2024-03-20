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        Kütahya'da kıraathane ve dernekler denetlendi

        Kütahya'da kumar oynatılan ve narkotik madde ele geçirilen 2 kıraathane ve 1 dernek Valilik kararıyla kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 12:42 Güncelleme: 20.03.2024 - 12:42
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        Kütahya'da kıraathane ve dernekler denetlendi
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        Kütahya'da kumar oynatılan ve narkotik madde ele geçirilen 2 kıraathane ve 1 dernek Valilik kararıyla kapatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir kıraathanede kumar oynatılmasının belirlenmesi, bir kıraathane ile bir dernekte de narkotik madde ele geçirilmesi üzerine adli işlem başlatıldı.

        Bu işletmelere Valilik tarafından 30 gün süreyle faaliyetten men kararı verildi.

        Ruhsatsız olduğu belirlenen bir kıraathane de süresiz olarak faaliyetten men edildi.

        Karar üzerine polis ekipleri, bu işletmelerin mühürleme işlemini gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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