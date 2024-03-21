Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Öte yandan, Kütahya'da yılbaşından bu yana uyuşturucu operasyonlarında tutuklanan zanlı sayısının 49 olduğu öğrenildi.

Ekiplerce şüphelilerin üst ve ev aramalarında yaklaşık 13 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.Ö. (30) ve Y.A'yı takibe aldı.

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