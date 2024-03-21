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        Kütahya'da orman şehitleri için hatıra ormanı oluşturuldu

        Kütahya'da, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" orman yangınlarıyla mücadelede hayatını kaybeden iki orman personeli ve diğer şehitler için hatıra ormanı oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 15:46 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:46
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        Kütahya'da orman şehitleri için hatıra ormanı oluşturuldu
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        Kütahya’da, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" orman yangınlarıyla mücadelede hayatını kaybeden iki orman personeli ve diğer şehitler için hatıra ormanı oluşturuldu.

        Orman Bölge Müdürlüğünce Yenice köyü yakınlarında oluşturulan 5 hektarlık alanda karaçam, servi, sedir, ıhlamur ve lavanta olmak üzere 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

        Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, burada yaptığı konuşmada, orman işletme şefi Murat Yıldırım'ın geçen yıl orman yangınına müdahale edildiği sırada yaralandığını ve sonrasında hayatını kaybettiğini, orman personeli Orhan Yılmaz'ın da 1994 yılında Gediz Yeşilçay’da meydana gelen orman yangınında yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

        Fidanların, ormanları muhafaza etmek için canlarını feda eden personel ve şehitler için toprakla buluşturulduğunu belirten Dingil, "Şehitlerimizin bize emanet ettiği bu toprakları korumak, yeşillendirmek, ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızı geliştirmek durumundayız. Kütahya’mızda orman varlığını artırmak noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Bugün burada şehitlerimiz ve vatan için canını veren Kütahyalı tüm şehitlerimiz adına hatıra ormanı kuruyoruz." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından fidanlar, Vali Musa Işın ile diğer protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından dikildi.

        Etkinliğe, vatandaşların yanı sıra şehit orman şefi Murat Yıldırım’ın babası Tahsin Yıldırım ve diğer yakınları da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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