Kütahya'da orman şehitleri için hatıra ormanı oluşturuldu

Kütahya’da, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" orman yangınlarıyla mücadelede hayatını kaybeden iki orman personeli ve diğer şehitler için hatıra ormanı oluşturuldu.

Orman Bölge Müdürlüğünce Yenice köyü yakınlarında oluşturulan 5 hektarlık alanda karaçam, servi, sedir, ıhlamur ve lavanta olmak üzere 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, burada yaptığı konuşmada, orman işletme şefi Murat Yıldırım'ın geçen yıl orman yangınına müdahale edildiği sırada yaralandığını ve sonrasında hayatını kaybettiğini, orman personeli Orhan Yılmaz'ın da 1994 yılında Gediz Yeşilçay’da meydana gelen orman yangınında yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Fidanların, ormanları muhafaza etmek için canlarını feda eden personel ve şehitler için toprakla buluşturulduğunu belirten Dingil, "Şehitlerimizin bize emanet ettiği bu toprakları korumak, yeşillendirmek, ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızı geliştirmek durumundayız. Kütahya’mızda orman varlığını artırmak noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Bugün burada şehitlerimiz ve vatan için canını veren Kütahyalı tüm şehitlerimiz adına hatıra ormanı kuruyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından fidanlar, Vali Musa Işın ile diğer protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından dikildi.