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        Kütahya'da kesilen ağacın üzerine devrilmesiyle yaralanan kişi hastanede öldü

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kesilen kavak ağacının üzerine devrilmesi sonucu yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 18:27 Güncelleme: 26.03.2024 - 18:27
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        Kütahya'da kesilen ağacın üzerine devrilmesiyle yaralanan kişi hastanede öldü
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kesilen kavak ağacının üzerine devrilmesi sonucu yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı Kayı köyü Pazar yolu mevkisideki arazide bulunan kavak ağaçlarının kesimi sırasında, iş arkadaşının kestiği kavak ağacı Nasuh Taşdeler'in (46) üzerine devrildi.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılan Taşdeler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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