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        Kütahya'da vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı

        Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Haftası nedeniyle vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 15:12 Güncelleme: 22.03.2024 - 15:12
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        Kütahya'da vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı
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        Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Haftası nedeniyle vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı yaptı.

        Müdürlük tarafından Ulu Cami önünde düzenlenen etkinliğe katılan Kütahya Valisi Musa Işın ile Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, vatandaşlara fidan dağıttı.

        Erdal Dingil, gazetecilere, vatandaşları fidan dikimine özendirmek için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

        Kestane, badem ve çam fidanı dağıttıklarını belirten Dingil, "Hafta nedeniyle yine kamu kurumlarımızın ve okullarımızın bizden fidan talebi oluyor. Onların da taleplerini karşılıyoruz. Bu yıl yine yanan sahalarımızda 575 bin fidanımızı toprakla buluşturacağız. Yıl sonuna kadar da Kütahya genelinde 2 milyon fidanımızı dikmiş olacağız." diye konuştu.

        Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte 4 bin 343 fidanın dağıtımı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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