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        Kütahya'da kar yağışı

        KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı etkili oldu, ekipler 1500 rakımlı Kocayayla mevkisinde önlem aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 16:44 Güncelleme: 22.03.2024 - 16:50
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        Kütahya'da kar yağışı
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        KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı etkili oldu, ekipler 1500 rakımlı Kocayayla mevkisinde önlem aldı.

        Domaniç'te kar yağışı etkili oldu. İlçe beyaza bürünürken, Domaniç'i Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan 1500 rakımlı Kocayayla mevkisinde Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri ise sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konularında uyarıda bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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