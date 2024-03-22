Kütahya'da kar yağışı

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı etkili oldu, ekipler 1500 rakımlı Kocayayla mevkisinde önlem aldı.

Domaniç'te kar yağışı etkili oldu. İlçe beyaza bürünürken, Domaniç'i Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan 1500 rakımlı Kocayayla mevkisinde Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri ise sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konularında uyarıda bulundu.