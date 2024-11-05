Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da kaybolan kadının cesedi samanlıkta bulundu

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde 18 gündür aranan kadının cansız bedenine, evinin yakınında akrabasına ait samanlıkta ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 16:20 Güncelleme: 05.11.2024 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da kaybolan kadının cesedi samanlıkta bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde 18 gündür aranan kadının cansız bedenine, evinin yakınında akrabasına ait samanlıkta ulaşıldı.

        Akkaya köyünde yaşayan ve 18 Ekim'den bu yana haber alınamayan 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Asiye Günay'ın cesedi, evinin yakınındaki samanlıkta bir yakını tarafından balyaların arasında bulundu.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri yönlendirildi. Günay'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Söz konusu samanlıkta daha önce birçok kez arama yapıldığı öğrenildi.

        Asiye Günay için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ile çeşitli kurum ve kuruluşlara bağlı arama kurtarma ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı. Köy içinde ve ormanlık alanda yapılan çalışmalara rağmen Günay'a ait herhangi bir ize rastlanamamıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Evli ve 2 çocuk babasıydı... Kavgayı ayırmak istedi!
        Evli ve 2 çocuk babasıydı... Kavgayı ayırmak istedi!
        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
        İstanbul'da TIR dehşeti! Scooterlı Ecem feci şekilde can verdi
        İstanbul'da TIR dehşeti! Scooterlı Ecem feci şekilde can verdi
        TÜPRAŞ rafinerisinde patlama oldu!
        TÜPRAŞ rafinerisinde patlama oldu!
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        Mezar tahtasına böyle yazıldı: Melek bebek kimsesiz!
        Mezar tahtasına böyle yazıldı: Melek bebek kimsesiz!
        Yasa dışı bahis reklamına puan silme cezası!
        Yasa dışı bahis reklamına puan silme cezası!
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı
        1 milyon adet araç üretecek
        1 milyon adet araç üretecek
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Kütahya'da Kızılay Haftası dolayısıyla program düzenlendi
        Kütahya'da Kızılay Haftası dolayısıyla program düzenlendi
        Sürücüsünün makas attığı TIR refüje girdi, kara yolu 1 saat ulaşıma kapandı
        Sürücüsünün makas attığı TIR refüje girdi, kara yolu 1 saat ulaşıma kapandı
        Kütahya'da kara yolunda devrilen LPG tankeri ulaşımda aksamaya neden oldu
        Kütahya'da kara yolunda devrilen LPG tankeri ulaşımda aksamaya neden oldu
        Kütahya'da fuhuş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Kütahya'da fuhuş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Kütahya'da fuhuş operasyonu; 9 gözaltı
        Kütahya'da fuhuş operasyonu; 9 gözaltı
        Otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı
        Otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı