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        Kütahya'da glütensiz kafe açıldı

        Kütahya Belediye tarafından çölyak hastaları için glütensiz ürünlerin üretildiği kafe hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 16:58 Güncelleme: 13.06.2025 - 17:01
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        Kütahya'da glütensiz kafe açıldı
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        Kütahya Belediye tarafından çölyak hastaları için glütensiz ürünlerin üretildiği kafe hizmete açıldı.

        Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Cumhuriyet Caddesi 30 Ağustos İş Merkezi'ndeki kafenin açılışında yaptığı konuşmada, çölyak hastalarının ihtiyacını karşılayacak bu hizmetin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Glütensiz kafe için ekip arkadaşlarıyla yaklaşık 11 ay çalıştıklarını ve çevre illerdeki örnek kuruluşları incelediklerini dile getiren Kahveci, şunları söyledi:

        "Kütahya'da MS hastalarıyla birlikte 6 bin civarında glütensiz beslenmesi gereken bir topluluk var. Evden dışarı çıktı mı yiyeceği olmadığı için belki aç kalan insanlar var. Aslında burada bir mesele var. Biz de bu çölyak hastalığını ve glüten hassasiyetini ön plana taşıyalım dedik. Bu bağlamda glütensiz kafemiz bir restoran projesi değil bunun çok ötesinde bir empati, bir anlayış ve çölyak hastalarımıza bir destek projesidir.”

        Kütahya Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Başkanı Nuray Sayıner de kendileri için oldukça önemli bir çalışmayı hayata geçirdiği için Kahveci'ye teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından dua edilerek kafenin açılışı yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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