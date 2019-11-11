Kaymakam Abbasoğlu, gece yapılan yol uygulamasına katıldı

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, İlçe Emniyet Amirliği ve Jandarma tarafından gece yapılan yol uygulamasına katıldı.

Dumlupınar istasyon kavşağında uygulama noktasında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret eden Kaymakam Abbasoğlu, yapılan çalışmalar hakkında İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çelik’ten bilgi aldı.

Abbasoğlu, sürücülerle sohbet ederek, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu ve uygulamaya katılan polis ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

KÜTAHYA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:06

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