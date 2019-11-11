Genel Müdür Levent Sipahi: "Kümaş, çevreci bir kuruluştur"

Türkiye’nin ve Orta Doğu’nun en büyük manyezit üretim şirketi Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.’nin Beşçam maden ocakları sahasındaki 500 çalışanı, tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak 'Geleceğe nefes' adıyla düzenlenen fidan dikme etkinliğine, 5 bin fidan dikerek destek oldu.

Dikim töreninde bir konuşma yapan Kümaş Genel Müdürü Levent Sipahi, maden sahalarında bugüne kadar Orman Bölge Müdürlükleri’nin koordinasyonunda pek çok fidan dikim çalışması gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Sipahi, “Türkiye’nin ve Orta Doğu’nun en büyük en büyük manyezit üreticisi olan Kümaş’ta bugüne faaliyet sahamızın ağaçlandırılması konusunda pek çok çalışma gerçekleştirdik. Ülkemize manyezit gibi bir zenginliği kazandırırken, bir yandan da sahip olduğumuz doğanın en büyük hazine olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Madencilik faaliyetlerimizde toprağın yapısının korumasına öncelik veriyor; çevre üzerindeki etkilerin azaltılmasına gayret ediyoruz. Sürdürülebilirliği entegre şekilde ele alıyor ve sosyoekonomik alanda da değer yaratmaya odaklanıyoruz. Yıldız Holding’in bütünleşik sürdürülebilirlik yaklaşımı, tüm şirketlerimizde olduğu gibi, Kümaş’taki iş süreçlerimize yön veriyor. Ben bir kez daha bu etkinliğe öncülük eden başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere bizleri yalnız bırakmayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı’ya ve tüm Kümaş çalışanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:06

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