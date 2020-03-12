Şehit Fethi Sekin'in babası Kütahya'da

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3 yıl önce İzmir Adliyesi önünde terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıya kahramanca karşı koyan ve hayatı pahasına olası faciayı önleyerek çok sayıda insanın hayatını kurtaran şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Işık, şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin daima yanında olduğunu söyledi.

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