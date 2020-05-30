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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

DHA

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Domaniç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kazada sürücü Hüseyin Ayverdi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Domaniç-Kütahya Karayolu'nun 13´üncü kilometresinde meydana geldi. Hüseyin Ayverdi'nin (36) yönetimindeki Domaniç İlçe Özel İdaresi'ne ait kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Ayverdi, yaralandı. Kütahya´ya hasta götüren ambulansta görevli sağlık ekibi, kazayı görüp yaralı Hüseyin Ayverdi´ye müdahale etti. Ayverdi, çağrılan başka bir ambulansla Tavşanlı Doç....

Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

<br>Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Domaniç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kazada sürücü Hüseyin Ayverdi yaralandı.<br>Kaza, sabah saatlerinde Domaniç-Kütahya Karayolu'nun 13´üncü kilometresinde meydana geldi.<br>Hüseyin Ayverdi'nin (36) yönetimindeki Domaniç İlçe Özel İdaresi'ne ait kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Ayverdi, yaralandı.<br>Kütahya´ya hasta götüren ambulansta görevli sağlık ekibi, kazayı görüp yaralı Hüseyin Ayverdi´ye müdahale etti. Ayverdi, çağrılan başka bir ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.<br>Ayverdi´nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT<br>2020-05-30 12:10:01<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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