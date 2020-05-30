Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

<br>Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Domaniç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kazada sürücü Hüseyin Ayverdi yaralandı.<br>Kaza, sabah saatlerinde Domaniç-Kütahya Karayolu'nun 13´üncü kilometresinde meydana geldi.<br>Hüseyin Ayverdi'nin (36) yönetimindeki Domaniç İlçe Özel İdaresi'ne ait kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Ayverdi, yaralandı.<br>Kütahya´ya hasta götüren ambulansta görevli sağlık ekibi, kazayı görüp yaralı Hüseyin Ayverdi´ye müdahale etti. Ayverdi, çağrılan başka bir ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.<br>Ayverdi´nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT<br>2020-05-30 12:10:01<br>
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