Rektör Uysal: "Uzaktan eğitim tek başımıza alabileceğimiz bir karar değil"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, ulusal ve yerel medya temsilcileriyle video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda Rektör Kazım Uysal’a, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Mustafa Aydın, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur, Genel Sekreter Yardımcısı Miktat Bektaş da eşlik etti.

Bu tür toplantıların üniversitelerin yapması gereken toplantılar olduğunu söyleyen Rektör Kazım Uysal,” Bu toplantımız da planladığımız gibi 2 3 ayda bir yaptığımız toplantılardan bir tanesi. Bu toplantıda da uzaktan eğitime ilişkin konuşacağız. Çinili cami toplantımızı bazı mazeretlerden dolayı bir hafta erteledik. Toplantıya katılmasını istediğimiz kişi ve kurumlar bulunmaktadır. Çinili cami hakkında da bir karar vereceğiz. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak Kütahya Turizm Master planı çalışıyoruz. Kütahya’nın geleceğine ilişkin bir proje ortaya koyacağız. Bitince siz basın mensuplarıyla da paylaşacağız. Kütahya Meydan Projesi hakkında da çalışmalarımız devam ediyor. Bununla ilgili projeyi de yakın zamanda sizlerle paylaşacağız” dedi.



“Bu süreç ne kadar devam eder bilemiyoruz”

Rektör Uysal,” Geçen Mart ayında uzaktan eğitime başladık. Tüm üniversiteler gibi biz de bu eğitime hazırlıksızdık ancak uzaktan eğitimi en güzel şekilde atlatan üniversitelerden birisiyiz. Ufak tefek sıkıntılar yaşamamıza rağmen geçen dönemi iyi bir şekilde kapattık. Bu dönemde de öğrencilerimizi Kütahya’mıza, üniversitemize getirmeyi düşünüyorduk ancak pandemi süreci buna izin vermedi. Bu dönem de uzaktan eğitim yapmaya ilişkin karar aldık. Ne zaman normalleşirsek o zaman öğrencilerimizle bir araya geleceğiz. Uzaktan eğitim kararı ne benim, ne bir milletvekilin, ne de bir valinin alabileceği bir karardır. Bu karar Kütahya Dumlupınar Üniversitesi senatosunun alabileceği bir karardır. Senato bu kararı vermek için paydaşlarımızla görüş alış verişinde bulundu. Benim ve bütün arkadaşlarımızın ortak temennisi öğrencilerimizin gelmesi ve yüz yüze eğitim yapılmasıdır. Hiçbir eğitimci de diyemez, uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimden daha faydalıdır. Yüz yüze eğitim, eğitim kalitesi bakımından tartışılmaz. Uzaktan eğitim bizim için tercih meselesi değil zorunluluk oldu. Eğitim önemli ancak öğrencilerimizin ve milletimizin sağlığı daha önemli. Yüz yüze eğitim kararı alan bazı üniversitelerin uzaktan eğitim kararı aldığını biliyoruz. Bugün itibariyle maalesef salgının yönetilebilir olduğu konusunda iyimser değiliz. Bu süreç ne kadar devam eder bilemiyoruz, kimse de kesin bir şey söyleyemez. An itibariyle maalesef uzaktan eğitim devam ediyor. Yarın vizelerde şartlar normale dönerse, finaller geldiğinde biraz daha normale dönerse öğrencilerimizi Kütahya’mıza çağırmak çok zor değil. Uzaktan eğitim kararı aldık diye bu karar dönem sonuna kadar devam edecek değil” diye konuştu.



“Son 5 yılın en yüksek doluluk oranına sahibiz”

Toplam öğrenci sayımız 46 bini geçti. Doluluk oranlarımız da yüzde 95 oldu. Şaphane MYO’da açtığımız ve ilk defa öğrenci aldığımız bölümümüzde yüzde 100 doluluk oranına, Dumlupınar MYO’da açtığımız ve ilk defa öğrenci aldığımız bölümümüzde yüzde 100 doluluk oranına, Gediz MYO’da açtığımız ve ilk defa öğrenci aldığımız bölümümüzde yüzde 100 doluluk oranına, Hisarcık MYO’da açtığımız ve ilk defa öğrenci aldığımız bölümümüzde yüzde 100 doluluk oranına, Çavdarhisar MYO açtığımız ve ilk defa öğrenci aldığımız yüzde 50 doluluk oranına ulaştı. Geçen döneme göre bu dönem uzaktan eğitimle ilgili daha az sıkıntılıyız ve daha iyiyiz. Şu ana kadar öğrencilerimiz çok daha kolay derslerine girip derslerini takip edebiliyorlar. Üniversitemizde uzaktan eğitimle toplam 5 bin 364 ders veriliyor. Günlük sisteme giriş yaklaşık 40 bin civarındadır. 3 bin 633 sanal sınıfımız var. Biz Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak eğitimi terk etmedik, eğitimin farklı bir modelini uyguluyoruz” şeklinde konuştu.



“Çinili Cami'yi ve Ahmet Yakupoğlu'nu çok önemsiyoruz”

Uysal, ”Çinili cami hakkında kararı önümüzdeki haftaki toplantıda vereceğiz. Çinili Camiyi ve Ahmet Yakupoğlu’nu çok önemsiyoruz. Vize sınavlarını uzaktan çevrimiçi yolla yapacağız. Vize döneminde öğrencilerimizin gelme şartları oluşursa öğrencilerimizi buraya getiririz. Yine final döneminde öğrencilerimizin gelme şartları oluşursa öğrencilerimizi getiririz. Bizim temennimiz vizelerde ve finallerde öğrencilerimizi üniversitemize getirmek. Ancak şartlar oluşmazsa maalesef çevrim içi sınav yapmak zorunda kalacağız. Kampüsümüz öğrencilerimizle güzel. Yapılan bu binalar öğrencilerimizin dersliklerde ders yapılması içindir. Kütahya nüfusunun 1/5’i öğrencilerimizden oluşmaktadır. Öğrencilerimiz olmadan Kütahya’mız ıssız ve sessiz kaldı. Umarım bu durum en yakın zamanda düzelir ve öğrencilerimizle en kısa zamanda bir araya geliriz” ifadelerine yer verdi.

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