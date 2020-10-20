Rektör Uysal: "Uzaktan eğitim tek başımıza alabileceğimiz bir karar değil"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Uysal: "Uzaktan eğitim tek başımıza alabileceğimiz bir karar değil"

İHA

Rektör Uysal: "Uzaktan eğitim tek başımıza alabileceğimiz bir karar değil"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, ulusal ve yerel medya temsilcileriyle video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda Rektör Kazım Uysal’a, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Mustafa Aydın, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur, Genel Sekreter Yardımcısı Miktat Bektaş da eşlik etti.
Bu tür toplantıların üniversitelerin yapması gereken toplantılar olduğunu söyleyen Rektör Kazım Uysal,” Bu toplantımız da planladığımız gibi 2 3 ayda bir yaptığımız toplantılardan bir tanesi. Bu toplantıda da uzaktan eğitime ilişkin konuşacağız. Çinili cami toplantımızı bazı mazeretlerden dolayı bir hafta erteledik. Toplantıya katılmasını istediğimiz kişi ve kurumlar bulunmaktadır. Çinili cami hakkında da bir karar vereceğiz. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak Kütahya Turizm Master planı çalışıyoruz. Kütahya’nın geleceğine ilişkin bir proje ortaya koyacağız. Bitince siz basın mensuplarıyla da paylaşacağız. Kütahya Meydan Projesi hakkında da çalışmalarımız devam ediyor. Bununla ilgili projeyi de yakın zamanda sizlerle paylaşacağız” dedi.

“Bu süreç ne kadar devam eder bilemiyoruz”
Rektör Uysal,” Geçen Mart ayında uzaktan eğitime başladık. Tüm üniversiteler gibi biz de bu eğitime hazırlıksızdık ancak uzaktan eğitimi en güzel şekilde atlatan üniversitelerden birisiyiz. Ufak tefek sıkıntılar yaşamamıza rağmen geçen dönemi iyi bir şekilde kapattık. Bu dönemde de öğrencilerimizi Kütahya’mıza, üniversitemize getirmeyi düşünüyorduk ancak pandemi süreci buna izin vermedi. Bu dönem de uzaktan eğitim yapmaya ilişkin karar aldık. Ne zaman normalleşirsek o zaman öğrencilerimizle bir araya geleceğiz. Uzaktan eğitim kararı ne benim, ne bir milletvekilin, ne de bir valinin alabileceği bir karardır. Bu karar Kütahya Dumlupınar Üniversitesi senatosunun alabileceği bir karardır. Senato bu kararı vermek için paydaşlarımızla görüş alış verişinde bulundu. Benim ve bütün arkadaşlarımızın ortak temennisi öğrencilerimizin gelmesi ve yüz yüze eğitim yapılmasıdır. Hiçbir eğitimci de diyemez, uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimden daha faydalıdır. Yüz yüze eğitim, eğitim kalitesi bakımından tartışılmaz. Uzaktan eğitim bizim için tercih meselesi değil zorunluluk oldu. Eğitim önemli ancak öğrencilerimizin ve milletimizin sağlığı daha önemli. Yüz yüze eğitim kararı alan bazı üniversitelerin uzaktan eğitim kararı aldığını biliyoruz. Bugün itibariyle maalesef salgının yönetilebilir olduğu konusunda iyimser değiliz. Bu süreç ne kadar devam eder bilemiyoruz, kimse de kesin bir şey söyleyemez. An itibariyle maalesef uzaktan eğitim devam ediyor. Yarın vizelerde şartlar normale dönerse, finaller geldiğinde biraz daha normale dönerse öğrencilerimizi Kütahya’mıza çağırmak çok zor değil. Uzaktan eğitim kararı aldık diye bu karar dönem sonuna kadar devam edecek değil” diye konuştu.

“Son 5 yılın en yüksek doluluk oranına sahibiz”
Toplam öğrenci sayımız 46 bini geçti. Doluluk oranlarımız da yüzde 95 oldu. Şaphane MYO’da açtığımız ve ilk defa öğrenci aldığımız bölümümüzde yüzde 100 doluluk oranına, Dumlupınar MYO’da açtığımız ve ilk defa öğrenci aldığımız bölümümüzde yüzde 100 doluluk oranına, Gediz MYO’da açtığımız ve ilk defa öğrenci aldığımız bölümümüzde yüzde 100 doluluk oranına, Hisarcık MYO’da açtığımız ve ilk defa öğrenci aldığımız bölümümüzde yüzde 100 doluluk oranına, Çavdarhisar MYO açtığımız ve ilk defa öğrenci aldığımız yüzde 50 doluluk oranına ulaştı. Geçen döneme göre bu dönem uzaktan eğitimle ilgili daha az sıkıntılıyız ve daha iyiyiz. Şu ana kadar öğrencilerimiz çok daha kolay derslerine girip derslerini takip edebiliyorlar. Üniversitemizde uzaktan eğitimle toplam 5 bin 364 ders veriliyor. Günlük sisteme giriş yaklaşık 40 bin civarındadır. 3 bin 633 sanal sınıfımız var. Biz Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak eğitimi terk etmedik, eğitimin farklı bir modelini uyguluyoruz” şeklinde konuştu.

“Çinili Cami'yi ve Ahmet Yakupoğlu'nu çok önemsiyoruz”
Uysal, ”Çinili cami hakkında kararı önümüzdeki haftaki toplantıda vereceğiz. Çinili Camiyi ve Ahmet Yakupoğlu’nu çok önemsiyoruz. Vize sınavlarını uzaktan çevrimiçi yolla yapacağız. Vize döneminde öğrencilerimizin gelme şartları oluşursa öğrencilerimizi buraya getiririz. Yine final döneminde öğrencilerimizin gelme şartları oluşursa öğrencilerimizi getiririz. Bizim temennimiz vizelerde ve finallerde öğrencilerimizi üniversitemize getirmek. Ancak şartlar oluşmazsa maalesef çevrim içi sınav yapmak zorunda kalacağız. Kampüsümüz öğrencilerimizle güzel. Yapılan bu binalar öğrencilerimizin dersliklerde ders yapılması içindir. Kütahya nüfusunun 1/5’i öğrencilerimizden oluşmaktadır. Öğrencilerimiz olmadan Kütahya’mız ıssız ve sessiz kaldı. Umarım bu durum en yakın zamanda düzelir ve öğrencilerimizle en kısa zamanda bir araya geliriz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kent Meydanı Projesi 1 ayda tamam
YEREL HABERLER Kent Meydanı Projesi 1 ayda tamam
İtfaiye ekiplerine tatbiki eğitim
YEREL HABERLER İtfaiye ekiplerine tatbiki eğitim
Aslanapa'da servis şoförlerine hijyen eğitimi
YEREL HABERLER Aslanapa'da servis şoförlerine hijyen eğitimi
Emet'te Korona virüs denetimleri
YEREL HABERLER Emet'te Korona virüs denetimleri
Öğretmendi, öğretti Genç bir öğretmenken ilk pancar üretimine, ilk yağmurlama sulama sistemine öncülük etti Köylülerin "Parfüm sıkar gibi sulama mı yapacağız" deyip dalga geçtiği öğretmenin çabası ile şimdi 60 aile yılda 25 bin ton pancar üretimi yapıyor Emekli olan Abdullah Güngör, 1976 yılından bu yana pancar üreterek, köyündeki çiftçilere öncülük yaptı
YEREL HABERLER Öğretmendi, öğretti Genç bir öğretmenken ilk pancar ...
AK Parti heyeti Gökçeler köyünde
YEREL HABERLER AK Parti heyeti Gökçeler köyünde
Simav’da Zabıta Müdürlüğü’nden gramaj denetimi
YEREL HABERLER Simav’da Zabıta Müdürlüğü’nden gramaj denetimi
Adaçayı köylülerin kazanç kapısı oldu
YEREL HABERLER Adaçayı köylülerin kazanç kapısı oldu
Sanayide feci iş kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Sanayide feci iş kazası: 1 ölü
Doğa ve fotoğraf tutkunları Domaniç’e akın etti
YEREL HABERLER Doğa ve fotoğraf tutkunları Domaniç’e akın etti
Doğa ve fotoğraf tutkunları, Domaniç´te sonbahar renklerini görüntüledi
YEREL HABERLER Doğa ve fotoğraf tutkunları, Domaniç´te sonbahar ...
Kaymakam Karadağ: “Muhtar her haneyi yakından takip edebilen tek yöneticidir”
YEREL HABERLER Kaymakam Karadağ: “Muhtar her haneyi yakından takip ...
Kütahya’da 9 okul "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" Projesi’ne seçildi
YEREL HABERLER Kütahya’da 9 okul "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" ...
Gediz’de Ali Kemal Kanyılmaz seçildi
YEREL HABERLER Gediz’de Ali Kemal Kanyılmaz seçildi
Şehit Muhammed Yılmaz anısına çeşme yaptırıldı
YEREL HABERLER Şehit Muhammed Yılmaz anısına çeşme yaptırıldı
İş yerleri ve semt pazarı denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER İş yerleri ve semt pazarı denetimleri devam ediyor
Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Köy yollarında iyileştirme çalışmaları
YEREL HABERLER Köy yollarında iyileştirme çalışmaları
İl Özel İdaresi'nin 2020 yılı altyapı ve sulama tesisi yapım çalışmaları
YEREL HABERLER İl Özel İdaresi'nin 2020 yılı altyapı ve sulama ...
Simav Belediyesi’ne hibe otobüs desteği
YEREL HABERLER Simav Belediyesi’ne hibe otobüs desteği
Simav'da yeni başkan Yusuf Can
YEREL HABERLER Simav'da yeni başkan Yusuf Can
Erbaş'ın Kıbrıs zaferi
YEREL HABERLER Erbaş'ın Kıbrıs zaferi
"Muhtarlar, devletimizin sahadaki gözü ve kulağıdır"
YEREL HABERLER "Muhtarlar, devletimizin sahadaki gözü ve kulağıdır"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X