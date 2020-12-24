Kuyumculara sahte altın bileklik satan 3 kişi yakalandı

Kütahya'da kuyumculara sahte altın bileklik satan 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, başka illerde sahte altın dolandırıcılığına karışan plakası belirlenen aracın Kütahya’ya giriş yaptığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, il merkezinde kuyumcuların yoğun olduğu Samanpazarında şahısların araştırma yaptıktan sonra bindikleri aracı durdurdu. Araç içinde İ.Ü.(41), A.M.S.(19) ve C.K.(21) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların yapılan sorgulamasında C.K. isimli şahsın 1 adet sahte bilekliği Samanpazarında bulunan bir kuyumcuya, A. M. S isimli şahsın ise 1 adet sahte bilekliği yine Samanpazarında bulunan bir başka kuyumcuya sattığı tespit edildi. Araç içerisinde yapılan aramada, 11 sahte altın bileklikler bulunarak el konuldu. Ayrıca İ.Ü. isimli şahsın üst aramasında bulunan 10 bin 650 TL paraya el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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