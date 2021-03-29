Şaphane'de gıda üretim ve toplu tüketim işletmeleri denetlendi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, Korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında geniş kapsamlı denetim faaliyeti gerçekleştirildiği bildirildi.

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Teknik personelimiz ve kolluk kuvvetleri ile birlikte koordineli olarak, gıda üretim ve toplu tüketim işletmelerinde (Covid19) tedbirleri kapsamında maske mesafe ve hijyen denetimleri icra edilmiştir. Denetim faaliyetlerimizde, Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulması konusunda rehberlik edici ve vatandaşlarımız ile işyerlerini kurallara uymaya, sorumlu davranmaya davet eden bir yaklaşım sergilenmektedir. İlçemiz esnafına ve vatandaşlarımıza, alınması gereken kurallara uyulmasının hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı açısından hayati önem taşıdığı vurgulanarak, tavsiye ve uyarılarda bulunulmuştur'' ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.