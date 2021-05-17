Başkan Ceyhun: “İstihdama yönelik çalışmalarımız hızla devam ediyor”

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya ve ilçelerinde istihdama yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Kütahya ve ilçelerinde istihdama yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, ” 1.Organize Sanayi Bölgesinde, 80 fabrikada 9 bin 100 işçi, 2. Organize sanayi bölgesinde, 32 fabrikada bin 246 işçi, Tavşanlı Organize Sanayi bölgesinde 17 Fabrikada 3 bin 35 işçi, Gediz Organize Sanayi bölgesinde 24 Fabrikada bin 24 İşçi hemşerimiz istihdam ediliyor. Altıntaş ilçemizde çalışmaları son aşamaya gelen Zafer OSB, Simav İlçemize kurulacak olan Sera Jeotermal OSB ile üreten bir Kütahya hayalimizi gerçekleştiriyoruz. Organize Sanayi Bölgelerine gelen yoğun talepler ve Hükümetimizin destekleriyle birlikte on binlerce hemşerimizi daha istihdam etmeyi planlıyoruz” dedi.

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