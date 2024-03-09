Fatih Erbakan: Üye sayısı bakımından en büyük üçüncü siyasi parti olarak seçimlere gireceğiz

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “550 bine yakın bir üyeyle, Türkiye'nin üye sayısı bakımından en büyük üçüncü siyasi partisi olarak seçimlere gireceğiz ve inşallah 31 Mart'ta sandıklarda en büyük sürprizi Yeniden Refah Partisi yapacak” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim çalışmaları kapsamında Kütahya’ya geldi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Erbakan, Kütahya Belediye başkan adayı Osman Gezgin için destek istedi. Partiye katılan üyelere rozetlerini takan Erbakan, üye sayısı bakımından Türkiye’nin en büyük üçüncü siyasi partisi olarak 31 Mart seçimlerine gireceklerini ifade etti. Erbakan, “Kütahya'mız 14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partimize özellikle merkezde yüzde 10’un üzerinde oyla destek olan bir ilimiz. Şu anda çalışmalarımızdan gördüğümüz, potansiyelimizin çok daha yukarıda olduğu. Türkiye'nin her köşesinde Yeniden Refah Partimize çok yoğun bir ilgi, teveccüh ve katılımlar gerçekleşiyor. Bunu hem sahada, meydanlarda, hem de aynı zamanda üye sayılarımızdan görüyoruz. Hızımız günde 2 bin 500 üye kaydına ulaştı. Ayda 75 bin yapar. Bir senede yaklaşık 1 milyon üye yapar ve şu anda 470 bine dayandı. 6 ayda 260 binden 470 bine demek, yüzde 80’in üzerinde büyüme demektir. Biz büyük ihtimalle seçimlere 550 bine yakın bir üyeyle gireceğiz. Aslında 500 bini geçeceğiz diyorduk ama 500 bini biz seçime gelmeden geçmiş olacağız. 550 bine yakın bir üyeyle, Türkiye'nin üye sayısı bakımından en büyük üçüncü siyasi partisi olarak seçimlere gireceğiz ve inşallah 31 Mart'ta sandıklarda en büyük sürprizi Yeniden Refah Partisi yapacak. Bugün taraflı, tarafsız herkesin mutabık kaldığı nokta bu seçimlerde oyunu arttıran tek parti Yeniden Refah Partisi olacak. İnşallah 1 Nisan itibariyle Kütahya’mız da ahlaklı belediyecilik dönemini Osman Gezgin başkanımızla başlatmış olacağız” dedi.

'1 FİNCAN KAHVENİN 40 YIL HATIRI VARDIR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yeniden Refah Partisi’ne yönelik eleştirileriyle ilgili de konuşan Erbakan, şunları söyledi:

“Tabii burada hep söylediğimiz bu bir seçimdir, bir hizmet yarışıdır. Demokrasinin bir tecellisidir ve bütün siyasi partiler seçime girme hakkı bulunan bütün siyasi partiler bütün istedikleri seçim bölgelerinde aday çıkarma özgürlüğüne, hakkına sahiptirler. Burada eğer bu mantıkla gidilirse, ‘Şu şuna kaybettiriyor, bu buna kazandırıyor’ mantığıyla gidersek, o zaman sadece iki partinin seçime girmesi gerekir. Kazanma ihtimali olan veya ankette yüksek çıkan birinciyle ikinci parti tespit edilecek. Onun dışındaki partilerin hiçbiri seçime girmeyecek. Çünkü onun ikisi dışındaki diğer partiler ya birine kazandırmak ya birine kaybettirmek için girmiş oluyor. Böyle demokrasi, böyle seçim, böyle bir sistem olmaz. Burada hiç kimse kimseye kazandırmak veya kaybettirmek için değil, kendi oyunu görmek, kendi oy gücünü göstermek, bir hizmet imkanı elde ederek millete hizmet etmek için giriyor. Bunu her zaman söylüyoruz, tabii Cumhur İttifakı’ndaki iktidar partisindeki arkadaşlarımıza da hep şu sözü hatırlatıyoruz; bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Geçen seçimde çok kritik bir anda, çok önemli bir kararla Yeniden Refah Partisi ve bizler Cumhur İttifakı’na destekte bulunduk. Gerçekten de o dönemde o şartlar içerisinde karşıdaki ittifak bloğu da değerlendirdiğimizde öyle bir adım atılması gerekiyordu. Bunun da Cumhur İttifakı açısından, Sayın Cumhurbaşkanının seçilmesi açısından çok olumlu etkisi oldu. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bu geçen seçimde yapılan ittifakın ve birlikte yol yürümemizin de mutlaka bir hatırı olması lazım. Biz kendilerine her zaman için siyasi nezaketle yaklaşmaya devam edeceğiz. Tekrar söylüyorum, İstanbul'da da, Ankara'da da bütün seçim bölgelerinde de Milli Görüş, Yeniden Refah Partisi adil bir düzenin hakim olması, hakkın üstün tutulduğu bir düzenin hakim olması ve ahlaklı belediyeciliğin önce ahlak ve maneviyat anlayışının hakim olması, Milli Görüş’ün maddi ve manevi kalkınma hamlelerinin hayata geçirilebilmesi için seçime giriyor.”