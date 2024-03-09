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        Kütahya'da kayınpederi tarafından tabancayla vurulan damat öldü

        Kütahya'da kayınpederi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan damat, hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 12:14 Güncelleme: 09.03.2024 - 12:14
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        Kütahya'da kayınpederi tarafından tabancayla vurulan damat öldü
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        Kütahya'da kayınpederi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan damat, hastanede yaşamını yitirdi.

        Gültepe Mahallesi'nde 4 Mart'ta kayınpederi Ekrem A. (44) tarafından tabancayla başından vurulması sonucu ağır yaralanan Bekir Karasu (27), tedavi gördüğü Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

        Tutuklanan Ekrem A'nın (44) ifadesinde, kızı ile damadının tartışmasını sonlandırmak için odaya girdiğini, olayın büyümesi üzerine ruhsatsız tabancasıyla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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