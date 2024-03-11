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        Kütahya'da görev yapan Mehmetçikleri ilk iftarda komutanları yalnız bırakmadı

        KÜTAHYA'da vatani görevini yapan Mehmetçik, ramazan ayının ilk gününde komutanları ve arkadaşlarıyla birlikte iftar yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 22:39 Güncelleme: 11.03.2024 - 22:40
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        Kütahya'da görev yapan Mehmetçikleri ilk iftarda komutanları yalnız bırakmadı
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        KÜTAHYA’da vatani görevini yapan Mehmetçik, ramazan ayının ilk gününde komutanları ve arkadaşlarıyla birlikte iftar yaptı.

        Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında vatani görevini yapan Mehmetçik, bir yandan askerlik görevlerini yaparken bir yandan da ramazan ayının maneviyatını yaşıyor. Ramazan ayını sevdiklerinden uzakta geçiren 3 bin 500 Mehmetçik, Tugay Komutanlığı’nın yemekhanesinde komutanlarıyla iftar sofrasında buluştu. Ramazan ayının ilk akşam ezanının okunmasıyla dua edip, oruçlarını açan Mehmetçikler, birlikte iftar yemeği yedi.

        Ordu’dan Kütahya’ya geldiğini söyleyen Hava Piyade Er Oğuzhan Biber, ramazan ayına hüzünlü bir şekilde başladıklarını ifade ederek, “Ailemden ayrı geçireceğim ilk ramazan ayı. Biraz hüzünlüyüm, biraz da gururluyum. Bu şanlı üniformam altında bu günleri geçireceğim için gurur duyuyorum. Öncelikle ailemin ve tüm Türk milletinin ramazan ayını kutlarım” dedi.

        Hava Piyade Er Abdülbaki Köçtepe ise “4 hafta önce Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’na katılış yaptım. Ramazan ayının ilk günü bu iftar saatinde ailemizden her ne kadar uzak olsak da bizi yalnız bırakmayan komutanlarımız ve arkadaşlarımız ile beraber aynı sofrada, aynı heyecanla iftarımızı yapıyoruz. Yüce Türk milletimizin ramazan-ı şerifini en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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