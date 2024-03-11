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        Kütahya Valisi Işın, kentte yürütülen asayiş çalışmalarını değerlendirdi

        Kütahya Valisi Musa Işın, geçen yılın ilk iki ayına göre bu yıl şehirdeki suç oranlarında yaklaşık yüzde 60 oranında azalma olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 15:18 Güncelleme: 11.03.2024 - 15:19
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        Kütahya Valisi Işın, kentte yürütülen asayiş çalışmalarını değerlendirdi
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        Kütahya Valisi Musa Işın, geçen yılın ilk iki ayına göre bu yıl şehirdeki suç oranlarında yaklaşık yüzde 60 oranında azalma olduğunu bildirdi.

        Vali Işın başkanlığında İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kırbaç, kentteki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile muhtarlar ve emniyet ve jandarma birim amirlerinin katılımıyla İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Işın, kentteki asayiş suçları ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

        İlin huzur ve güvenliğini sağlamak kendilerinin en önemli görevi olduğunu belirten Işın, "İlimiz asayiş ve güvenlik konusunda çok şükür huzurlu bir kenttir. Asayiş bakımından, olayın türüne ve geçen seneye göre yüzde 40-60 bir azalma söz konusu. Bu da emniyet ve jandarmanın çok başarılı ve özverili bir şekilde çalışmasının bir neticesidir." dedi.

        - "Uyuşturucuyla mücadele başarısında Türkiye'de ilk sıralardayız"

        Işık, uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili başarılı çalışmalar yapıldığını, ülke genelinde ise başarı açısından Kütahya'nın ilk sıralarda yer aldığını aktardı.

        Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacaklarını ve bu konuda ciddi çalışmalar yapıldığını vurgulayan Işın, "Bugün emniyet ve asayiş olaylarını değerlendirdiğimizde en önemli meselenin uyuşturucu meselesi olduğunu görüyoruz. Arkadaşlarımız bununla başarılı şekilde mücadele ediyor. Ancak toplumun, sivil toplum kuruluşlarının basının uyuşturucu konusunda bize yardımcı olmaları gerekir. Çocukların bundan uzak tutulması gerekiyor. Burada ailelere çok büyük güç düşüyor." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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