Kütahya 2021 yılında 53 bin 500 dekar alan sulanacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, 2021 yılı sulama sezonunun başladığı Kütahya’da 53 bin 500 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıkladı.

Kütahya’da toplam 53 bin 500 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım sayesinde 2021 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 147 Milyon 500 bin TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyleyen Genel Müdür Yıldız, “’ Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon dileyerek, bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz ‘dedi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, ülkemizin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten Türkiye’nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ’Bilindiği üzere 2021 yılı Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli tarafından “Su ve Sulamada Hamle Yılı” olarak ilan edildi. Bu sebeple 2021 yılı “Sulama yatırımlarımızda hamle yılı” olacaktır. Bu kapsamda Bölgesel Kalkınma projeleri olan GAP, KOP, DAP ve DOKAP başta olmak üzere özellikle sulama yatırımlarımız hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet etmekte, bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir” diye konuştu.

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