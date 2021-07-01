Anaokulunda 0-3 aş arası “Erken Çocukluk” eğitimi

Kütahya Özel Eğitim Anaokulunda 03 yaş arası Erken Çocukluk eğitimi verilmeye başlandığı bildirildi.

2019 yılında 36 yaş arası özel eğitime ihtiyacı olan özel çocukların, eğitim ve öğretimi için açılan Kütahya Özel Eğitim Anaokulu, bu süreç içerisinde özel eğitime erken başlamanın ve ailelerin bu eğitime dahil edilmesinin gerekliliğini fark ederek eğitimde yeni bir adım attı. Bu kapsamda okul bünyesinde 03 yaş erken çocukluk eğitim hizmetleri uygulanmaya başlandı.

Nisan ayında hayata geçen "Erken Çocukluk Hizmetleri" birimi, 2 aylık bebekten 2,5 yaşa kadar olan 8 öğrenciye 4 öğretmenle hizmet veriyor. Öğrenciler, eğitim sürecinde haftada 4 saat aileleriyle birlikte okula gelmekte, özel eğitim öğretmenleri mentörlüğünde değerlendirilmeleri yapıldıktan sonra, aylık olarak yapmaları gereken davranışlar ve beceriler belirlenmekte ve eğitimler aile eğitimi şeklinde devam etmekte.

Okul Müdürü Sevil Altundal, özel gereksinimli öğrencilerin eğitiminde bir günün bile çok önemli olduğunu belirterek, ”Ne kadar erken başlarsak o kadar hızlı yol alınacaktır. Eğitimin ailede başladığının dikkate alınması gerekir. Eğitim süreci öğrenci ve veli merkezli ve aile eğitimini temele alarak öğrencinin ihtiyacına göre ilerler. Veliler çocuklarının davranışlarında, yaşıtlarına göre farklılık hissettiklerinde uzman kişilere başvurmalılar. Bu süreç onları korkutmamalı” dedi.

Eğitimle çok güzel başarılara imza atıldığını belirten Altundal "03 yaş erken çocukluk eğitimini henüz 2 aydır yapıyoruz. Daha çok özel öğrenciye ve velisine ulaşmayı hedefliyoruz. 03 yaş özel gereksinimli çocuğu olan ebeveynler, okulumuza ulaşıp bizden bilgi alabilirler” diye konuştu.

03 yaş erken çocukluk eğitimine gelen öğrenci velisi Fatma Pişkiner, Vali Ali Çelik ve eşine, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Rehberlik Araştırma Merkezi'ne, Okul Müdürü Sevil Altundal'a, öğretmenlerine ve rehberlik servisine teşekkür etti. İki aylık süreçte kızında çok güzel gelişmeler olduğunu belirten Pişkiner, çocukların bu yeni deneyiminde öğretmenlerinin çok güzel mentör olduklarını, eğitimin devam etmesini istediklerini ifade etti.

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