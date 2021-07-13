Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 'Yeni nesil tomografi' cihazı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne alımı yapılan 128 kesitli tomografi cihazının hizmet vermeye başladığını ifade etti.

Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kullanılan 16 kesitli Tomografi cihazı yerine 128 kesitli Tomografi cihazının alımının Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldığını söyleyen Başkan Ceyhun, ”Pazartesi günü hizmete başlayan Yeni Nesil Tomografi cihazımız hastalarımız ve sağlık çalışanlarımız için büyük kolaylık sağlayacak.128 kesitli tomografi cihazı sayesinde ileri düzeyde kardiyoloji işlemleri, kalp damar cerrahi işlemleri, kanser tespit ve tedavi işlemleri, 3 kalp atımı gibi kısa bir sürede koroner anjiyografik görüntüleme, damar darlık analizleri ve kalp damarlarındaki kireçlenmeler, düşük doz protokolleri ile çok düşük radyasyon dozlarında yapılacak tomografi çekimleri, tüm vücut damar darlık analizleri saniyeler içerisinde gerçekleşebilecek. Hasta tomografideyken biyopsi işlemleri, sanal kolonoskopi, bağırsaktaki polipler ve akciğer nodülleri otomatik olarak taranıp bulunabilecek. Üç boyutlu anjiyografi görüntüleri ile şüphelenilen dokularda da milimetrenin altındaki kesit kalınlıkları yüksek görüntü kalitesiyle doktorlara büyük kolaylık sağlayacak. Yeni Nesil Tomografi cihazımız hayırlı olsun” dedi.

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