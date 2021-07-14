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Tavşanlı'daki yangında bir kişi dumandan etkilendi

İHA

Tavşanlı'daki yangında bir kişi dumandan etkilendi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı İlçesi Subaşı Mahallesinde5 katlı apartmanın 5. kattaki İ.K.'ye ait dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangın esnasında dumandan etkilenen İ.K.'nin eşi H.K., 112Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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